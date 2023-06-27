Lukaşenko: Belarus’a gelen Wagner’cilerin askeri deneyimlerinden yararlanacağız

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, generallerin terfi töreni sırasında yaptığı konuşmada, Rusya’da yaşanan Wagner krizi sebebiyle Belarus ordusunu alarma geçirdiğini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre Batı'nın bölgede savaşı körüklediğini belirten Lukaşenko, “Benim düşüncem şu: Rusya çökerse hepimiz bu çöküntünün parçaları altında kalır ölürüz” dedi.

Lukaşenko, Rusya’nın savunma ve kolluk kuvvetleriyle kontrat imzalamaktansa Belarus’a gitmeyi seçecek olan Wagner’cilere ilişkin şunları söyledi: ''Nitekim eğer komutanları da bize gelirse bize deneyimleri üstünden yardım edebilirler. Onlar cephede bulundu, hücum birliklerini yönetti, bize neyin önemli olduğunu anlatacaklar.”

‘Belarus’a gelen Wagner’cilerin askeri deneyimlerinden yararlanacağız’

Lukaşenko, Belarus’a gidecek Wagner’cilerden ‘korkmaya gerek olmadığını’ ve ‘onların askeri deneyimlerinin Belarus için yararlı olacağını’ ekledi.

Belarus Devlet Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bize silahları anlatacaklar, hangisinin iyi çalıştığını hangisinin çalışmadığını aktaracaklar. Taktikleri ve silahları ve nasıl saldırılacağını ve nasıl savunulacağını anlatacaklar. Yine de gözlerimiz Wagner’cilerin üzerinde olacak.''