Lukaşenko: Batı Minsk'e baskı yapmayı bıraktığında görevi bırakmaya hazırım

ABD menşeli CNN'e verdiği bir söyleşide Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'nın ülkesine baskı yapmayı bıraktığında ve egemenliği garanti altına alındığında görevi bırakmaya hazır olduğunu söyledi.

Karşılık gelen bir soruya yanıt olarak, "Yemin ederim, öleceğim güne kadar başkan olmayacağım. Yemin ederim. Her şey Belarus'taki duruma bağlı olacak" dedi.

Belarus Lideri şöyle konuştu:

"Siz ve Batı'daki efendilerini, bizim durumumuzun neresinde olursa olsun karışmazsanız bizler, egemen ve bağımsız olmayı hak eden insanlar olarak, güven ve sükunet hissedersek, inanın bana her şey daha erken olur. Yine de geçen yıl olduğu gibi bir kez daha etkinliklerimize müdahale etmeye cesaret ederseniz, bunun sonu iyi olmayacak."

'Batı, Belarus ve Rusya'nın hedeflerine ulaşmasını engellemeyek'

Lukaşenko, Moskova'nın diplomatik ve mali yardımı karşılığında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir şey vaat ettikleri hakkındaki iddialarıysa reddetti.

CNN muhabirinin sorularını yanıtlayan Belarus Lideri, Rusya'yla ortak bir politikaları olduğunu ve Batı'nın onları engelleyemediği söyledi.

"Dışarıda da içeride de kesinlikle aynıyız. Ortak politikamız, ortak hedeflerimiz var ve bu hedeflere aynı yolda ilerliyoruz. Söze de ihtiyacımız yok. Biz yakın akraba milletleriz. Ve hiçbir sözümüz yok." diyen Lukaşenko, "Geleceğimizi inşa edeceğiz ve siz bile bize engel olamayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, Moskova'nın diplomatik ve mali yardımı karşılığında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir şey vaat ettiği görüşünü reddetti. Aleksandr Lukaşenko, "Dinleyin, Anglo-Sakson bir düşünce tarzınız var. Biz ne Başkan Putin ile ne de diğer seviyelerde bu şekilde görüşmeler yapmıyoruz. 'Bir şeyler yapacağız ve siz bize ödeyeceksiniz' ya da 'bir şey vaat ediyoruz' gibi bir şey söz konusu değil." dedi.