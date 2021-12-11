Lukaşenko: Batı, Belarus'taki devlet sistemini değiştirmeye çalışıyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 10 Aralık'ta Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi zirvesinde yaptığı açıklamada, Batı'nın yaptırımlar uygulayarak Belarus'taki sadece hükümeti değil tüm devlet sistemini değiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Lukaşenko diğer katılımcılara hitaben, “Batı ve ABD'nin sizden Belarus üzerindeki baskıya katılmanızı istemeye başladığını biliyoruz. Biliyorsunuz, Belarus'a karşı zaten beşinci bir yaptırım paketi yayınladılar. Altıncı, yedinci olacak ve daha kaç tane olduğunu kimse bilmiyor" dedi.

Belarus lideri, "Bu, doğrudan dedikleri gibi, Belarus'taki sadece hükümeti değil, Belarus'taki tüm devlet sistemini değiştirmesi için [yapılıyor]. Bu Belarus üzerindeki ekonomik baskıdır" dedi.

Lukaşenko, Rusya'ya ve diğer Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine Belarus'a verdikleri destek için teşekkür etti.,