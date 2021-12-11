Küba, yaptırımlar nedeniyle Belarus halkıyla dayanışmasını ifade etti

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, 10 Aralık'taki Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi zirvesi sırasında Batı'nın ülkedeki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı Belarus'la dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Diaz-Canel, "Batı'nın ülkedeki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı koyma konusunda Belarus Cumhuriyeti ve Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya dayanışma ve desteğimizi ifade ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun Rusya sınırlarına ilerlemesini durdurmaya yönelik çabalarını da destekliyoruz" dedi.

Mevcut toplantının Küba'nın Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) gözlemci olarak katılımının birinci yıldönümüne yaklaşırken yapıldığını söyleyen Diaz-Canel, bu süre zarfında karşılıklı yarara, saygıya, güvene ve işbirliğine dayalı ilişkilerin kurulması için bir takım adımlar atıldığını ifade etti.

Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez yaptığı konuşmada, gözlemci bir devlet olarak AEB'e aktif olarak katılma konusundaki kararlılığını doğruladı.

Küba Devlet Başkanı, pandeminin dünyadaki kalkınma ve işbirliği üzerindeki etkisine dikkat çekti. Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, "Küba halkı adına, Küba'nın pandemi ve ambargoyla mücadele çabalarını desteklediği için devletlerinize teşekkür ediyorum" dedi.

Küba Devlet Başkanı ayrıca Covid-19'a karşı aşıların üretimi ve dağıtımında ülkeler arasında devam eden işbirliği olasılığından bahsetti.

Diaz-Canel, "Küba birlik, işbirliği ve ortak çalışmaya güvenmeye devam ediyor. Ülkelerimizin entegrasyonunda birlikte ilerleyebileceğimize ve 2022'nin ortak amaç ve hedeflere ulaşmada başarılı olacağına güveniyoruz" dedi.