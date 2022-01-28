Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna'dan açılan ateş sonucu bir askerimiz hayatını kaybetti

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Ukrayna yönünden 10 gün aradan sonra ilk kez açılan ateş sonucu bir askerlerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Lugansk Halk Gücü yetkilisi Aleksandr Mazeykin, Ukrayna ordusunun Troitsk kasabasındaki mevzilerinden Lugansk bölgesindeki Veselogorovka köyüne tanksavar ve ağır makineli tüfeklerle ateş açıldığını belirterek, “Saldırı sonucu bir Halk Gücü mensubu hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

‘Yeni kayıları önlemek için ateş açmak zorunda kaldık’

Mazeykin,“Sivil halkı korumak ve Halk Milisleri saflarında yeni kayıpları önlemek için askerlerimiz ateş açmak zorunda kaldı” dedi.

Öte yandan, Ukrayna ordusunun, 17 Ocak’tan bugüne kadar ateşkese uyduğu öğrenildi.