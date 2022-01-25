Lugansk: Donbass'taki bugünkü durum, savaş öncesi durumu andırıyor

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti, Donbass'ta bugünkü durumun savaş öncesi durumu andırdığını açıkladı.

Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Basın Sözcüsü Yan Leşenko tarafından yapılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin sivilleri kovarak onların evlerine yerleştiği de vurgulandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Leşenko, açıklamasında "Bugünkü durum, daha çok savaş öncesi durumu andırıyor. Ukraynalı güçler, tüm bölgelerde aktif şekilde faaliyet yürütüyor" dedi.

‘Ukrayna Ordusu son zamanlarda oldukça aktif’

Son günlerde Ukrayna ordusunun sadece operasyon bölgesinde değil, Ukrayna'nın genelinde aktif olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Leşenko, bu durumun en çok Odessa, Dneprepetrovsk, Harkov ve Çernigov bölgelerinde gözlendiğinin altını çizdi.

'Ukraynalı askerler sivilleri kovarak onların evlerine yerleşiyor'

Leşenko, Lugansk istihbaratının askeri teçhizatın intikalini takip ettiğini ve hızlı şekilde müdahalede bulunmaya hazır olduğunun altını çizdikten sonra, Donbass'a gelen Ukraynalı askerlerin bölgedeki sivilleri evlerinden kovarak o evlere yerleştiğini belirtti.

Leşenko şöyle konuştu:

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 79. Tugayı'nın askerleri, Lopaskino yerleşiminde Karl Marx caddesinde yaşayan sivilleri evlerinden kovarak 3. taburun personelini oralara yerleştirdi".

Donbass’taki kesişme hattında 120 bin Ukrayna askeri

Öte yandan, daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Donbass'taki kesişme hattında yaklaşık 120 bin Ukrayna askeri bulunduğunu söylemişti.

Puşilin, ABD'nin sevk ettiği Javelin tanksavar sistemlerinin Donbass'ta görüldüğünü de vurgulamıştı.