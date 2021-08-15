Lübnan'ın kuzeyinde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 20 kişi öldü

Lübnan'ın en kuzeyindeki Akkar bölgesinde bir gaz tankerinin alevler içinde kalması sonucu en az 20 kişi öldü ve birkaç kişi de yaralandı.

Lübnan Kızıl Haçı, sağlık görevlilerinin patlama yerinde yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Akkar bölgesinin Tleil bölgesinde Pazar sabahı meydana gelen patlamanın meydana geldiği olay yerine toplam 22 kurtarma ekibi sevk edildi.

Ülkenin eski başbakanı Saad Hariri, bu vesileyle Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın istifasını talep ederek Akkar patlaması ile 4 Ağustos 2020'de şehri sarsan Beyrut liman faciası arasında paralellikler kurdu. “Akkar katliamı, Liman katliamından farklı değil. Şehitlere Allah'tan rahmet, nurlar içinde yatsınlar" diyen Hariri, ihmal olarak nitelendirdiği olaydan sorumlu "Cumhurbaşkanından başlayarak bu ihmalden sorumlu son kişiye kadar" tüm yetkilileri istifaya çağırdı ve "Lübnanlıların hayatı ve güvenliği bir önceliktir” diye ekledi.

مجزرة #عكار لا تختلف عن مجزرة #المرفأ.

رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جناته

شفى الله الجرحى والمصابين.

ما حصل في الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤوليها، بدءا برئيس الجمهورية إلى اخر مسؤول عن هذا الإهمال

طفح الكيل.

حياة اللبنانيين و أمنهم اولوية الاولويات. — Saad Hariri (@saadhariri) August 15, 2021

Beyrut limanındaki patlamada 218 kişiyi ölmüş ve yaklaşık 7 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Tarihteki en güçlü nükleer olmayan patlamalardan biri olan Beyrut Limanı Patlaması'nın yıldönümünde binlerce protestocu, bu ayın başlarında trajedinin sorumlularından hesap sorulmasını talep ederek şehrin sokaklarına çıkmıştı.