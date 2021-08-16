Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Akkar'daki patlamada yaralanan 4 kişinin Ankara'ya nakledildiğini söyledi.

Haber Merkezi

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Lübnan makamlarının talebi doğrultusunda harekete geçen ilk ülke olduğunu dile getirdi.

Ulusoy, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği 4 yataklı ambulans uçak ile durumu ağır 4 yaralının Ankara'ya nakledildiğini belirtti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde gece bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı kaynakları, patlamada 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

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