Lübnan'da yeni hükümet 13 ayın ardından kuruldu

Lübnan Cumhurbaşkanlığı ülkede hükümet kurma görevini üstlenen Necip Mikati ile Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yeni hükümetin kuruluşuyla ilgili kararnameyi imzaladığını duyurdu.

Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamadan sonra 10 Ağustos 2020’de istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine 26 Temmuz’da yenisini kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Mikati bugün Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Avn ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avn ile Mikati'nin yeni kabine üzerinde anlaştığı duyuruldu. İmzalar atılırken Meclis Başkanı Nebih Berri'nin de hazır bulunduğu ifade edildi.

Daha sonra basın açıklaması düzenleyen Necip Mikati kabinedeki 24 bakanın isimlerini açıkladı.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu çok zor diye niteleyen Mikati halkın temel ihtiyaçları için uluslararası kurumlarla temasa geçeceğini söyledi.

Genel seçimleri gerçekleştirme taahhüdünde bulunan Mikati Lübnan'da çöküşün önüne geçmek için Arap ülkelerinin kapılarını da çalacaklarını söyledi.

Eski başbakan ve milyarder "iş adamı" Mikati, yeni hükümeti kurma görevinin 26 Temmuz'da kendisine verilmesi üzerine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn ile işbirliği halinde Fransa'nın planı doğrultusunda yeni hükümeti kuracaklarını söylemişti.

Uzun süredir ekonomik krizin içindeki Lübnan'da Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından Hassan Diyab liderliğindeki hükümet istifa etmişti.

Ülkenin para birimi Ekim 2019'dan beri ABD doları karşısında yüzde 90 değer kaybetti. BM verilerine göre Lübnan halkının yüzde 74'ü yoksulluk içinde yaşıyor.