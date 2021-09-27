Lübnan'da okulların açılma tarihi öğretmenlerin grevi nedeniyle ertelendi

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el Halabi, öğretmenlerin grevde olması nedeniyle okulların açılma tarihinin Ekim ayı ortasına ertelendiğini açıkladı.

Ülkede pandemiden sonra okulların bugün yeniden açılması planlanırken, öğretmenlerin üçüncü haftaya giren grevi bakanlığın okul açılış tarihini ertelemesine neden oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan el Halabi, "Okullarda 2021-2022 öğretim yılının başlangıcı 11 Ekim tarihine ertelendi. Bu erteleme, grevde olan öğretmenlerin temsilcileriyle yapıcı görüşmelere alan açılması amacıyla yapıldı. Okulların uygun şekilde işlemesini sağlama amacı ve akar yakıt kıtlığının öğretmen ve öğrencilerin okula ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle okulların başlangıç tarihi kısa bir süreliine ertelendi" dedi.

Lübnan'da öğretmenler, ülkedeki hayat pahalılığı nedeniyle maaşlarına zam talep ediyor.

Ülkede üniversiteler öğretim yılına birkaç gün önce başladı.