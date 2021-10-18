Lübnan'da Emel Hareketi: Saldırının amacı iç çatışmayı körüklemek

Lübnan'da Perşembe günü Hizbullah ve Emel Hareketi'nin düzenlediği protesto gösterisine çevredeki binalardaki keskin nişancılarca ateş açılmış ve saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Şii Emel Hareketi'nden bugün yapılan açıklamada saldırının iç çatışmayı yeniden alevlendirmeyi amaçladığı ve ülke içindeki barışa bir tehdit olduğu belirtildi.

Hizbullah saldırıdan aşırı sağcı hıristiyanların partisi Lübnan Güçleri'ni sorumlu tutmuştu. Lübnan Güçleri Partisi ise suçlamayı reddetmişti.

Hizbullah ve Emel Hareketi Perşembe günkü gösteride geçen yıl Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmanın başındaki yargıç Tarık Bitar'ın görevden alınmasını talep ediyordu.