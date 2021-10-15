Lübnan Ordusu: Beyrut'taki saldırganları tespit ettik

Dün Hizbullah ve Emel hareketinin düzenlediği bir mitingde Beyrut Şehir Mahkemesi binası yakınında bir saldırı düzenlenmiş ve en az altı kişi katledilmişti.

Lübnan menşeli Al Mayadeen Lübnan Ordusu'na atıfta bulunarak, silahlı saldırının kışkırtıcıları ve katılımcılarının tespit edildiğini bildirdi.

Beyrut'taki mitingde Beyrut limanındaki 2020 patlamasını soruşturma komisyonuna başkanlık eden Yargıç Tarek Bitar'ın istifası talep ediliyordu.

Ordu, "Saldırıları başlatanların ve bazı katılımcılarının kimliği belirlendi, aranıyor" dedi. Bu arada Hizbullah ve Emel hareketleri olayla ilgili Hristiyan aşırılıkçı partiyi suçladı.

İki hareket ortak bildiride, "Barışçıl bir protestoya yönelik saldırı, komşu mahallelere dağılan, çatıları işgal eden ve doğrudan keskin nişancı ateşi açan Lübnan Kuvvetleri siyasi parti grupları tarafından gerçekleştirildi." derken "Bu saldırı, istikrarı ve kamu barışını baltalamayı amaçlayan kasıtlı bir suç eylemiydi." ifadelerini kullandı.

İki hareket de cinayetlere karışanların yanı sıra azmettiricilerin de tutuklanması çağrısında bulunarak, "isimlerinin bilindiğini" de sözlerine ekledi.

Lübnan Kuvvetleri partisinin lideri Samir Geagea, cumhurbaşkanı ve başbakanı saldırıyı soruşturmaya çağırdı.

Al Mayadeen'e göre Geagea, "Kamu barışı ülkemizde bıraktığımız tek mal ve onu korumalıyız." dedi. Geagea, "Bugünkü olayların ana nedeni, her zaman ve her yerde siviller için tehdit oluşturan ateşli silahların kontrol edilemez bir şekilde yaygınlaşmasıdır." diye ekledi.

Hizbullah ve müttefikleri Yargıç Tarek Bitar'ı 2020 patlamasına ilişkin "soruşturmayı kasıtlı olarak siyasallaştırmakla" suçladı ve yargıcın görevden alınmaması halinde yeni kurulan hükümeti terketmekle tehdit etti. Eylem sırasında keskin nişancılar protestoculara ve onları koruyan askeri devriyelere ateş açtı. Altı kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı. Sağlık görevlilerine göre, tüm kurbanlar başlarından ve göğsünden vuruldu.