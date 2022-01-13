Lübnan'da akaryakıt zamlarına karşı işçiler yolları kapattı

Lübnan'da ulaşım sektörü işçileri ve sendikalar, artan akaryakıt fiyatlarına karşı sabah saatlerinden itibaren yol kapatma eylemi başlattı.

Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da toplu ulaşım işçileri ve sendikalar, akaryakıta gelen zamlara tepki olarak yol kapatma eylemi gerçekleştirdi. İşçiler ülkenin ana kara yollarının yanı sıra şehir ve kasabalardaki yolları yerel saatle 05.00'ten itibaren kapattı. Taksi, otobüs ve kamyon şoförleri, doların artmasıyla kaldırılan sübvansenin yeniden getirilmesini talep etti. Ülke genelindeki grev nedeniyle öğrenciler okullarına, çalışanlar iş yerlerine ulaşmayınca okullar ve tüm kamu kurumları kapatıldı. Yollarda da uzun araç kuyrukları oluştu.

Lübnan parasının ABD doları karşısında değer kaybetmesi ve hükümetin sübvansiyonu kaldırmasıyla yaşanan ekonomik kriz, akaryakıt fiyatlarında artışa yol açmıştı. (İHA)