Akaryakıt zamlarından AKP'li vekiller de şikayetçi: Git-gel 3 bin TL, artık trenle gidelim

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İcraatları anlatın” talimatı üzerine illerine gidip gelen milletvekilleri “yakıt hesabı” yapıyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonrası bir depo akaryakıtın 1000 TL’ye yaklaştığına dikkat çeken AKP’liler, “Cumhurbaşkanımız, talimat veriyor. Ancak bir il ziyaretinin yakıt harcaması git-gel 3 bin TL’yi buluyor” serzenişinde bulunuyor.

Milletvekillerinin büyük bölümünün 2.0 ve üstü hacimli, yüksek yakıt tüketen motora sahip araçlar kullandığı biliniyor. Aynı zamanda vekillerin trafikte geçiş üstünlüğü de bulunuyor. Buna bağlı olarak vekiller, hız sınırlarına bağlı kalmadan yüksek süratle yolculuk yapıyor. Bu durum da yakıt tüketimini artırıyor.

Tüm bu veriler ışığında milletvekilleri, bir il ziyaretinde ortalama 3 bin TL’lik yakıt tükettiklerini belirtiyor. Bu tutarın gidilen ilde yapılan ilçe ziyaretleri de eklendiğinde “çok daha fazlaya çıkabildiği” belirtiliyor.

Meclis’te Ankara’ya uzak iller ile yakın illerin vekilleri de kendi aralarında, “Sizin yakıtınız ile bizimki arasında büyük fark var. İlimize ziyaret yaptığımızda aylık fatura büyüyor. Bunun bir de düğünlerde takılan altınları, baş sağlığı ziyaretlerinde verilen yemekleri var. Gitti mi maaşın tamamı?” sözleriyle “şakalaşıyor”

Menderes'e gönderme

İktidar kulislerinde son günlerde, eski Başbakan Adnan Menderes’in “Yeter söz milletindir” diyerek gittiği yurt gezileri de konuşuluyor. Menderes’in kimi zaman “kara tren”le gittiği yurt gezilerinde kendisini Türk bayraklarıyla karşılayanların görselleri anımsatılarak “Biz de artık teşkilatlara espiri yapıyoruz. Kara trene binelim, il bizi ellerinde Türk bayraklarıyla karşılasın” ifadeleri kullanılıyor.