Lübnan-İsrail-ABD toplantısı ertelendi: 'İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilmedi'

Lübnan, İsrail ve ABD askeri heyetleri arasında bugün çevrim içi yapılması planlanan toplantının ertelendiği bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen Lübnanlı bir askeri kaynak, AA'ya yaptığı açıklamada, toplantının ABD ve İsrail tarafıyla ilgili “teknik nedenler” gerekçe gösterilerek karşı tarafın kararıyla ertelendiğini söyledi. Toplantının yapılacağı yeni tarihin henüz belirlenmediği aktarıldı.

Kaynak, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği bazı bölgelerden çekilmeye başladığı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Lübnan ordusunun daha önce konuşlandığı bölgelerde devriye faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Roma’da ‘pilot bölgeler’ için anlaşmışlardı

Lübnan ve İsrail heyetleri, ABD arabuluculuğundaki görüşmelerin altıncı turu kapsamında 14-15 Temmuz tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelmişti.

Görüşmelerde, 26 Haziran’da imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanması ve İsrail ordusunun işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesi ele alınmıştı.

ABD’li yetkililer, görüşmelerin ardından iki “pilot bölgenin” oluşturulmasına ilişkin yapı ve esaslar üzerinde anlaşmaya varıldığını, uygulamanın ilerleyen günlerde başlamasının planlandığını açıklamıştı.

Söz konusu plana göre Lübnan ordusunun ülkenin güneyine konuşlandırılması, silahlı grupların bölgeden çıkarılması ve İsrail güçlerinin kademeli olarak geri çekilmesi öngörülüyor.

Ancak Lübnanlı askeri kaynağın açıklaması, Roma’daki mutabakata rağmen İsrail ordusunun sahada henüz herhangi bir çekilme başlatmadığını ortaya koydu.

İsrail Lübnan topraklarını işgal ediyor

İsrail ordusu, Lübnan sınırı boyunca yaklaşık 10 kilometre derinliğe ulaşan ve “tampon bölge” olarak adlandırdığı Lübnan topraklarını işgal altında tutuyor.

Lübnan yönetimi İsrail’in işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmesini isterken, İsrail yönetimi Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece askerlerinin Lübnan’ın güneyinde kalacağını açıklıyor.

İsrail’in saldırıları ve işgali sürerken ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler, Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve Lübnan ile İsrail arasında kapsamlı bir anlaşma imzalanmasını hedefliyor. Hizbullah ise anlaşmayı ve silahsızlanma şartını reddediyor.

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