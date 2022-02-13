Londra'da hayat pahalılığı protestosu: 'İnsanlar faturalarını eline aldığında ağlıyor'

İngiltere’de enerji ve gıda fiyatlarındaki zamlara karşı eylem yapıldı.

Parlamento Meydanı'nda bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarından göstericiler, burada yapılan konuşmaların ardından Başbakanlık Ofisi olan Downing Caddesi’ndeki 10 Numara'ya yürüdü.

'Boris Johnson'a istifa çağrısı...'

Ellerinde "Yüksek gaz fiyatlarını durdurun" ve "Maaşları ve destekleri artırın, fiyatları değil" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Başbakan Boris Johnson'a istifa çağrısında bulundu.

Sputnik’te yer alan habere göre, İngiltere’de hızla artan enerji fiyatlarının da etkisiyle enflasyon, aralıkta yıllık bazda yüzde 5,4 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Böylece son verilerle birlikte ülkede yıllık enflasyonun yüzde 7,2 olduğu 1992 yılının mart ayında bu yana en yüksek seviye kaydedilmiş oldu.

Merkezi Londra’da bulunan Capital Economics ise yıllık enflasyonun ülkede bu yılın nisan ayı itibarıyla yüzde 7 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Hane başına enerji faturalarında yıllık 694 sterlin artış

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, bu ay başında perakende gaz ve elektrik fiyatlarındaki "üst fiyat limiti"nin 1 Nisan'dan itibaren yüzde 54 artırılacağını açıklamıştı. Açıklamada gaz ve elektrik faturalarında fiyat tavanının yıllık 1277 sterlinden 1971 sterline yükseltildiği belirtilmişti.

Küresel gaz fiyatlarında rekor artış yaşandığının ifade edildiği açıklamada, tavan fiyatın yükseltilmesinin 22 milyon müşteriyi etkileyeceği bildirilmişti.

Söz konusu artışla, otomatik ödeme yapan müşterilerin gaz ve elektrik faturalarında yıllık ortalama 694 sterlin artış olacağı hesaplanıyor.

Geçtiğimiz ay Age UK'den yapılan açıklamada, sivil toplum kuruluşunun, İngiliz İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng ile Çalışma ve Emeklilik Bakanı Therese Coffey'e mektup gönderdiği bildirildi.

Mektupta, "Fırınını kullanamayacak kadar endişeli olan ve bunun yerine çorba ve sandviçle geçinen, her gün değil sadece iki günde bir duş alan, sürekli akıllı sayaçlarını izleyen ve günlük limitlerini aşmadan ısıtıcılarını kapatan yaşlıların olduğunu duyduk" ifadelerine yer verildi.

Ülkede milyonlarca yaşlı insanın enerji faturalarını ödemekte zorlandığı belirtilen mektupta, "Düşük gelirli pek çok yaşlı insan enerji kullanımlarını düşünecek kadar, kendilerini finansal baskı altında hissediyor." denildi.

İngiliz sivil toplum kuruluşu Ulusal Enerji Eylemi'ne göre ise ülkede bu yıl toplam 6 milyon hanenin enerji faturalarını ödeyemeyeceği tahmin ediliyor.