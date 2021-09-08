'Lokomotifte kontrol mekanizması sistemi çalışmıyordu, benzer kazalar yaşanabilir'

İstanbul Tuzla Tersane istasyonunda, Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA ekspresinin o sırada tersane istasyonunda bekleyen Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e(YHT) düşük hızda çarptı. Kazada büyük bir faciadan dönülürken, trenlerde bulunan 7 yolcu çarpma ve düşme sonucu yaralandı. Hafif şekilde yaralanan yolcular, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastaneler kaldırıldı.

Olaya ilişkin makinistlerin ve sinyalizasyon görevlisinin "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınacağı belirtilirken, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

'Kırmızı sinyali ihlal etmeden kaynaklı'

BTS'nin açıklamasında sendikanın ön incelemesinde "Adapazarı Bölgesel Treninin kırmızı sinyal ihlali nedeniyle kazanın meydana geldiği, kaza sonucu 7 YHT yolcusunun hafif yaralandığı, Ada Treni yolcularının tahliye edilerek Marmaray treni ile Pendik’e seyahatlerinin sağlandığı, YHT yolcularının ise Ada Treni vagonları ile Gebze’ye gönderilerek, Söğütlüçeşme’den gelen YHT seti ile Konya’ya seyahatlerinin sağlandığının" öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada kazanın "Adapazarı Ekspresinin kırmızı sinyali ihlal etmesinden kaynaklandığı" söylendi.

'Kontrol mekanizması yok ya da arızalı'

BTS, hatayı gideren bir kontrol mekanizması olması gerektiğine dikkat çekerken, "Ancak ülkemiz Avrupa demiryolu işletim sistemine uyum kapsamında ilgili müktesebatın imzacısı olmasına karşın bazı hat kesimlerinde ve çok sayıda lokomotifte bu sistem ya bulunmamakta ya da bazı lokomotiflerde ise arıza nedeniyle çalışmamaktadır" dedi.

'Sistem çalışmıyordu, benzer kazalar yaşanabilir'

BTS'nin Merkez Yürütme Kurulu imzalı açıklamasının bir bölümü şöyle:

"Yaşanan kazada da görüldüğü üzere Adapazarı Ekspresi lokomotifinde de bu sistemin çalışmadığı ortaya çıkmıştır. TCDD tarafından müktesebata uygun bir şekilde eksikliklerin bir an evvel giderilmesi gerekmektedir. Bu sistemin hayata geçirilmemesi durumunda önümüzdeki süreçlerde benzer kazaların yaşanabileceğini belirtebiliriz.

Demiryolu hatları ve lokomotif üzerindeki trafik işletim sistemlerinin mutlaka otomasyon sistemde çalışması sağlanmalıdır. Ancak bugüne kadar yaşanan tren kazalarına bakıldığında bu kazaların nedeninin gerek altyapıda gerekse de araçlarda çalışmayan sistemlerden kaynaklandığı görülmektedir.

Bu kaza özelinde de yine böyle bir durum söz konusu olup, aynı hatta karşı yönden gelen trenin sistem tarafından otomatik olarak kırmızı sinyalde durması gerekirdi.

'TCDD yeterli personelle hizmetleri sağlamalı'

Diğer yandan bu tür kazaların arka planında göz önünde olmayan hataların olduğunu da belirtmek gerekir. TCDD yönetiminin öncelikle yeterli personelle hizmetleri sağlaması, bu personel arasında işçi memur ayrımının ortadan kaldırılarak tek statüde toplanmaları, trafikle ilgili istihdam edilen personelin yeni işe alımında ve görevde yükselmesinde intibak eğitimlerinin sürelerinin en az 6 ay olması ve esas olarak 1995’ten bu yana sürdürülen demiryollarının yeniden yapılandırılması projesinden bir an önce vazgeçilerek özelleştirilme çalışmasına son verilmesi gerekmektedir.

'Bilim adamlarının raporları dikkate alınmalı'

TCDD üst kademesinin 165 yıllık kurum kültürüne, teknik işleyişe yabancı olmaları, diğer yönetici kadrolarında liyakat esas alınmadan atanmış olmaları sorunlara çözüm bulunmasını engellemektedir.

TCDD, demiryolu emekçilerinin örgütlü olduğu sendikamızın görüş ve önerilerini, bilim adamlarının raporlarını dikkate almalı, şova ve siyasi çıkarlar uğruna yanlış ve eksik projeleri kullanıma açmamalıdır. Aksi uygulamalar kamu zararına ve yurttaşların yaşamlarını yitirmelerine neden olan kazaların yaşanmasıyla sonuçlanacaktır."