Soruşturma başlatıldı: Makinistlerin ve sinyalizasyon görevlisinin ifadesi alınacak 

Tuzla Tersane istasyonunda, Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA ekspresinin o sırada tersane istasyonunda bekleyen Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e(YHT) düşük hızda çarptı. Kazada büyük bir faciadan dönülürken, trenlerde bulunan 7 yolcu çarpma ve düşme sonucu yaralandı. Hafif şekilde yaralanan yolcular, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastaneler kaldırıldı.

İstanbul Tuzla'da Adapazarı-Pendik seferini yapan trenin Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarpmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, makinistlerin ve sinyalizasyon görevlisinin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınacağı belirtildi.

Tren kazasında 7 kişinin yaralanmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, kaza nedeniyle ilgili gerekli araştırmaların yapılması için savcılığın emniyet ekiplerine gerekli talimatların verildiği öğrenildi. Olaya ilişkin makinistlerin ve sinyalizasyon görevlisinin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınacağı belirtildi.