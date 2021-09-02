Lokanta, kafe ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı bölüm gündemde

AKP iktidarı aşı olmayan yurttaşları ikna etmeye yönelik etkili bir çalışma yapmazken, konuyla ilgili yeni bir önlem paketinin gündemde olduğu belirtiliyor.

Yeni kararların, eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia ediliyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, hastanelerde yoğun bakımlarında doluluk oranlarının artması nedeniyle hazırlıklar da yoğunlaştı.

Habere göre, gündeme gelen öneriler şöyle:

- Aşı yaptırmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilen alanların kapsamının genişletilmesi, AVM’lerin de bu kapsama alınması.

- Toplantılarda, kapalı mekanlar ve kamu kurumları için ‘ikili’ uygulamalar öngörülüyor.

- Dışarıya hizmet veren kamu kurumları, lokanta ve kafeler ile kütüphane gibi mekanlara aşısızlar için ayrı bölüm yapılması tartışılıyor. Bunların uygulanmasında güçlükler yaşanacağını dile getirenler de oluyor.

- Parasız yapılacak PCR testlerinin, bir süre sonra paralı olarak uygulamaya konulmasını dile getirenler de bulunuyor.