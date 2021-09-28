'Lokanta, kafe ve AVM'lerde HES kodu yerine aşı kartı sorulacak' iddiası

Kış aylarına girerken salgına ilişkin yeni kararların devreye gireceği belirtiliyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, yapılan toplantılarda uzmanların, HES kodu zorunluluğu olan her yere, aşı kartı zorunluluğu getirilmesini istediği öğrenildi. Lokantalar, kafeler ve AVM’ler dahil olmak üzere kapalı mekanlar için bu şartın uygulanması talep ediliyor.

Öte yandan Bakanlığın yabancı aşı konusunda "endişeleri" olanlar için ‘yerli aşı kampanyası’ başlatacağı, aşının kasım ya da aralık ayında devreye sokulacağı öne sürüldü.

Aşının, üçüncü faz çalışmaları 30 merkezde tamamlandı. Turkovac'ın kasım veya aralıkta kullanıma girmesi planlanıyor.