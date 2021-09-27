Bakanlık açıklaması: 206 ölüm, 27 bin 188 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkede Covid-19 nedeniyle 206 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan test sayısı 353 bin 324, bugün iyileşen sayısı 25 bin 160 oldu.

Ülkede bugün itibariyle 18 yaş üstü nüfusta 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 70,59 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız" ifadesini kullandı.