Lizbon'da metro emekçileri greve gidiyor!

Metro işçileri, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek 2021 Web Zirvesi sırasında bir haftalık greve çıkacak. İşçiler adil ve insanca ücretlerin yanı sıra, yeni işe alımlar ve şirketteki örgütsel modelin değiştirilmesini talep ediyor. 2021 Web Zirvesi sırasında kentin fazladan 40 bin kişiyi ağırlaması bekleniyor.

Salı günü, metro normal saati olan 06.30 yerine 10.15'te çalışmaya başlayacak. Ardından, Çarşamba 23:00'ten Cuma 06:30'a kadar servis hizmeti verilmeyecek. Ulaştırma ve İletişim Sendikaları Federasyonu (FECTRANS), ücretlerin dondurulmasını reddetmenin yanı sıra, patrondan sözleşmelerin yenilemesini ve kıdem terfilerine izin verilmesini şart koşuyor.

Grev ilanı öncesinde Lizbon metro işçileri 26 ve 28 Ekim'de önleyici kısmi grevler gerçekleştirdi.

FECTRANS, açıklamasında “Mevcut yönetimin yürütmekte olduğu Posta, Telefon ve Telgraf şirketinin (CTT) yıkımına karşı mücadele edeceğiz. Kaliteli hizmetin olmazsa olmazı olan kadroların artırılması için mücadele edeceğiz” dedi. Yerel yayın kuruluşu Public, "Grev ve protestolarda vurgulanan, FECTRANS adil ve insana yakışır ücretler, daimi işçilerin kabulü ve şirketin tüm sektörlerinde örgütsel modelin değiştirilmesi için amaçlanıyor" dedi.

Eylül ayının ilk haftasında gerçekleşecek protestolar turistlerin 2021 Web Zirvesi'nin yapılacağı Uluslar Meydanı'na ulaşmasını zorlaştıracak. Web Zirvesi, her yıl Lizbon'da binlerce insanı bir araya getiren Avrupa'nın en büyük teknoloji kongrelerinden biridir. Ancak bu vesileyle, epidemiyolojik kısıtlamalar yalnızca Covid-19 aşı sertifikasına veya yakın zamanda test olup negatif sonuç elde edenlerin gelmesi şart koşulurken maksimum 40 bin ziyaretçinin bulunmasına izin verecek.