İzmir’de metro ve tramvayda greve doğru

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve İBB’nin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen TİS görüşmelerinden uzlaşı sağlanamamıştı. Sendika aldığı karar doğrultusunda 1 Ekim tarihi itibarıyla işyerlerine grev kararı asılmıştı.

Önümüzdeki saatlerde sendika ve şirket arasında anlaşma sağlanamazsa sabahın erken saatlerinden itibaren grev başlayacak.

'Belediyeleri patron mantığıyla yürütmeyi bırakın'

Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Örgütü de greve gideceğini duyuran metro ve tramvay işçilerine destek verdi. Kentin çok sayıda noktasında dağıtılan açıklamada, "İşçilerin cebindeki para gün be gün erirken emeklerinin haklarını vermek yerine işçi düşmanlığına kalkışmaya çalışanları uyarıyoruz. Kamu hizmeti aksıyorsa bunun sorumlusu emeğine sahip çıkan işçiler değil, belediyeyi patron gibi yönetmek isteyenlerdir. Belediye yönetimi, İzmir Metro A.Ş emekçilerinin taleplerini derhal yerine getirmelidir. Tüm İzmirlileri, ulaşım emekçilerinin verdikleri bu haklı mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz" denildi.

Kentte metro ve tramvayı günlük yaklaşık 500 binin üzerinde yurttaş kullanıyor.