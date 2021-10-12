İzmir’de metro ve tramvay çalışanları greve gidiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve İBB’nin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen TİS görüşmelerinden uzlaşı sağlanamamıştı. Sendika aldığı karar doğrultusunda 1 Ekim tarihi itibarıyla işyerlerine grev kararı asılmıştı.

İz Gazete'deki habere göre, sendika üyelerinin bugün Metro A.Ş önünde yaptığı basın açıklamasında, anlaşma sağlanamaması halinde grevin 22 Ekim 2021 tarihinde başlayacağı ve anlaşma sağlanana kadar da süreceği belirtildi. Basın açıklamasını okuyan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, İBB Başkanı Tunç Soyer’e anlaşma yapılması için çağrı yaptı. Açıklamada emekçiler, "İş, ekmek yoksa barış da yok", "Direne direne kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attı.

Açıklamada, "Eşit işe eşit ücret, sosyal adalet ve daha iyi çalışma koşulları için vermiş olduğumuz mücadelemizde başka çıkar yol bırakmadıklarından dolayı üretimden gelen gücümüzü kullanmak adına 22 Ekim 2021 Cuma günü saat 05:00 itibariyle grev kararımızı uygulamaya başlayacağımızı İzmir kamuoyuna duyuruyoruz. Yaşasın hak mücadelemiz, yaşasın ekmek mücadelemiz!" denildi.