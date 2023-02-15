Liyakatsizlik babadan oğula: AFAD yetkilisi Palakoğlu’nun oğlu da kendisi gibi KPSS'siz atanmış

Gazeteci Özlem Akarsu Çelik, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü aynı zamanda Diyanet'te görevini sürdüren İsmail Palakoğlu’nun oğlu Muhammed Hamidettin Palakoğlu'nun da Diyanet'e KPSS ataması olmadan girdiğini aktardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD'ın yönetici kadrosundaki isimler tartışma konusu olurken, Özlem Akarsu Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün memuriyet yapmadan Diyanet’e müşavir kadrosuyla girip hızla yükselen, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü ilahiyatçı İsmail Palakoğlu’nun oğlu Muhammed Hamidettin Palakoğlu da babası gibi KPSS’siz girmiş Diyanet’e 4 ay önce.



Babası Diyanet’e müşavir kadrosuyla girmişti. Oğlu da özel kalem olarak girmiş. Bunlar istisnai kadrolar. Binlerce kişi KPSS sınavında ter döküp mülakatta elenerek işsiz kalırken birileri de devlette jet hızıyla yüksel(til)iyor."