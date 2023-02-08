Hiçbir uzmanlığı yok: AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü ilahiyat fakültesi mezunu çıktı!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) arama kurtarma çalışmalarındaki yetersizliği tartışma konusu oldu.

Öte yandan AFAD'ın yönetim kademesindeki isimlerin uzmanlık alanları da gündeme geldi. Özellikle AFAD'daki neredeyse en kritik görev ve sorumluluk olan Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu'nun afetlerle ilgili hiçbir uzmanlığı olmadığı ortaya çıktı.

İlahiyat fakültesi mezunu, afet uzmanlığı yok!

Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1972 Kahramanmaraş'ta doğan Palakoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamış. Daha sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi alan Palakoğlu 2011'de Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcılığı, bir sonraki yıl ise Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü’ne atanmış.

Vakıf yönetiminin ardından 2016 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirliği görevine getirilen Palakoğlu, bu görevin ardından da AFAD Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş. Afetlere müdahale konusunda uzmanlık gerektiren hiçbir eğitim geçmişi olmadığı görülen Palakoğlu bugün ise Afetlere Müdahale Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Kurumun internet sitesine göre Palakoğlu, aynı zamanda AFAD Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı koltuğunda oturuyor.

Sitede yer alan bilgiler şöyle:

"1972 Kahramanmaraş, Afşin ilçesinde doğan İsmail PALAKOĞLU; İlkokul, ortaokul ve Lise öğrenimini Afşin'de tamamladı. 1990'da Afşin İmam Hatip Lisesini bitirdi. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladı ve 1995 yılında buradan mezun oldu. 1995 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı alanındaki Yüksek Lisansını 1998’de tamamladı.

1993 yılından itibaren Sivil Toplum Kuruluşlarında Yöneticilik, Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerinde bulundu.

2011 yılında Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcılığına, 2012 yılında Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü’ne atandı. 2016-2017 yıllarında Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu Üyeliklerinde bulundu. 2016 yılında başladığı Türkiye Diyanet Vakfı Genel Kurul Üyeliği halen devam etmektedir. 2016 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirliğine atandı. 2016-2017 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirliği görevini yürütmekte iken 15 Mart 2018 tarihinde AFAD Başkan Yardımcısı olarak atandı.

AFAD Gençlik ve Spor Kulübü’nün Aralık 2019’da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Kulüp Başkanı olarak seçilen İsmail PALAKOĞLU, evli ve 2 çocuk babasıdır."