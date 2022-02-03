Litvanya’dan Almanya ve ABD’ye çağrı: Topraklarımıza daha fazla birlik gönderin

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausėda, Almanya ve ABD’yi Baltık ülkelerine daha fazla asker göndermeye, Rusya’ya Ukrayna sınırında ve Litvanya’nın komşusu Belarus’taki askeri gücü konusunda uyarıda bulunmaya çağırdı.

Financial Times’tan Richard Milne’nin haberine göre, Nausėda, Sovyetler Birliği’nin yıkılışı üzerine “bağımsızlığını" yeniden kazandığı 1990-91 yıllarından beri "en tehlikeli durumla karşı karşıya" olduklarını söyledi.

NATO, ittifakın doğu kanadındaki askeri varlıklarını güçlendirmekte. Estonya’da konuşlanan, İngiltere’nin liderlik ettiği NATO birliklerinin ikiye katlanacağı ilan edilmişti. ABD, dün (2 Şubat Çarşamba) NATO kuvvetlerini desteklemek amacıyla Avrupa’ya ek olarak iki binden fazla asker göndereceğini açıklamıştı.

Almanya, Litvanya’da bulunan NATO birliklerinin lideri olmasına rağmen Rusya-Ukrayna krizinde geç tepki vermesi, Estonya’nın Almanya’nın doğusunda bulunan obüs birimlerini Kiev’e konuşlandırması isteğini yanıtsız bırakması nedenleriyle tepki çekmişti. Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, geçen hafta Almanya’yı hem Moskova hem de Pekin ile “ahlaksız ve iki yüzlü” bir ilişki içerisinde olduğu, Litvanya’nın başkent Vilnius’ta açılacak Tayvan Büyükelçiliği kararı konusunda yalnız bıraktığı için eleştirmişti.

Independent Türkçe’nin 6 Ocak 2022 tarihli haberinde, Tayvan’ın Litvanya elçiliği temsilcisi Eric Huang tarafından Litvanya’ya yönelik yatırım fonu oluşturdukları ilan edildiği aktarılmıştı. Kasım ayında Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta açılan Tayvan ofisi, fiili elçilik işlevi görmekte. Vilnius’taki Tayvan ofisi, diğer ülkelerin Pekin’i kızdırmamak için kullandığı Çin Taipei’si adı yerine direkt Tayvan ismini taşımakta. Çin ise Tayvan’ı kendi topraklarının bir parçası olarak kabul ediyor. Litvanya’daki bu gelişmeler neticesinde, Çin Vilnius’taki büyükelçisini geri çekmiş, Litvanya’nın Pekin büyükelçisini de sınır dışı bırakmıştı.

Almanya'ya çağrının yanıtsız kalması

Litvanya Cumhurbaşkanı Nausėda, Almanya’yı “büyük dostları” olarak nitelendirdi ve Berlin ile yakın temas içerisinde olduklarını vurguladı. Nauseda, ABD’nin de Litvanya’da bulunan birliklerinin artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Reuters’in 28 Ocak 2022 tarihli haberine göre, Siauliai hava üssünde açıklama yapan Nausėda’nın Almanya çağrısını tekrarlamıştı. Almanya, Rusya’nın Kırım ilhakının ardından 2017’de yılından Baltık ülkeleri ve Polonya’ya konuşlanan dört Gelişmiş İleri Varlık biriminde birini barındıran Litvanya’daki uluslararası savaş grubuna liderlik etmekte. NATO’nun 1200 kişilik birliğinin 550’sini Almanya’dan gelen birlikler oluşturuyor. Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü ise yaptığı açıklamada Litvanya’daki Alman birliklerini artırma planlarından haberdar olmadıklarını söylemişti.

Suwalki Boşluğu

Nausėda, Litvanya’nın Kaliningrad ve Belarus arasında sıkıştırılmış hissettiğini ifade ederken, Rusya’nın sadece Ukrayna’yı değil, Polonya ve Baltık ülkelerini de tehdit ettiğini iddia ediyor. Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Margiris Abukevicius, Financial Times’a “Biz, Litvanya’da, hep Almanya’ya bakıyoruz. [Almanya] hakkında konuşuyoruz. Adım atmalarını ve varlıklarını güçlendirmeleri çok önemli.” demecinde bulundu.

Polonya ve Litvanya arasında bulunan Kaliningrad ve Belarus arasında bulunan Suwalki Boşluğu, NATO’nun Avrupa’daki en büyük “güvenlik açığı” olarak nitelendirilmekte. Ayrıca Rusya’nın da Balktık ülkeleri arasındaki bağlantıyı bu boşlukla kolayca kesebileceği iddia ediliyor.

ABD'ye çağrı

Foreign Policy’nin ulusal güvenlik ve istihbarat muhabiri Amy Mackinnon 2 Şubat 2022 tarihli yazısında, Litvanyalı milletvekillerinden oluşan bir heyet, Rusya’nın Ukrayna ve Belarus’taki askeri hareketliliği NATO’nun doğu kanadını sarstığı ve ABD Kongresi’nden Baltık ülkelerine kalıcı askeri birlikler gönderilmesi çağrısına yer vermişti.

ABD Savunma Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada Almanya’dan Romanya’ya 1000, Fort Bragg’dan Almanya ve Polonya’ya 2000 asker konuşlandırılmak üzere Doğu Avrupa’ya olarak 3000 ABD askerinin konuşlandığını duyurmuştu. Pentagon Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD’de ek olarak 8500 askerin, potansiyel bir tehlikede konuşlandırmak için hazır olduğunu vurgulamıştı.

Litvanya Dışişleri Komisyonu Başkanı Laima Liucija Andrikienė, parlamento başkan yardımcısı Jonas Jarutis ve Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Lurtnas Kasciunas’tan oluşan bir heyet ABD Kongresi ile görüşmek için Washington’dalardı. Talepleri ise, Litvanya’da kalıcı bir ABD birliğinin konuşlandırılmasının yanı sıra Litvanya, Letonya ve Estonya’da yılda 150 milyon dolar askeri yardım paketi sağlayacak olan Baltık Güvenlik Girişimi için fon, olarak özetlenebilir.

Geçen hafta İngiltere Estonya’ya altı adet F-15 savaş uçağı göndermişti. İngiltere ayriyeten, Estonya’da bulunan askeri birliklerini iki katına çıkarmayı düşündüğünü açıklamıştı. Danimarka’nın NATO devriyelerinde yer alması için Litvanya’ya dört adet F-16 savaş uçağı yollaması bekleniyor.