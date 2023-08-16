Litvanya, Belarus sınırındaki iki sınır kapısını geçici olarak kapatma kararı aldı

Litvanya, Belarus sınırındaki iki sınır kapısını geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Litvanya Ulaştırma Bakanlığı, kararın dışişleri, içişleri ve maliye bakanlıkları ve sınır muhafaza servisi ile koordinasyon halinde alındığını bildirdi.

Litvanya Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasında, iki sınır kapısında çalışan sınır muhafızlarının diğer kapılara yönlendirileceği, trafiğin de onarım çalışmalarının bitmek üzere olduğu Medininkai sınır kapısına yönlendirileceği ifade edildi.

Sınır kapılarını kapatma kararına gerekçeler olarak “jeopolitik durumun değişmesi”, “ulusal güvenliğe tehditler” ve “kaçakçılığı durdurma isteği” gösterildi.