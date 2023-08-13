Belarus-Polonya sınırında gerilim büyüyor: Varşova ek asker göndermeye başladı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Belarus sınırına konuşlanan asker sayısının artırıldığını açıkladı.

Polonya'nın Belarus sınırına yakın Jarylowka kentinde bulunan askerlerle bir araya gelen Blaszczak, buradaki asker sayısını artırma kararının, Minsk ve Moskova'nın iddia ettiği gibi saldırgan bir eylem olmadığını belirterek, bunun bir caydırma hamlesi olduğunu savundu.

Blaszczak, "Belarus rejimi, hiç süphesiz ki Kremlin'le işbirliği yapıyor. Polonya sınırındaki saldırılar da ülkemizi istikrarsızlaştırma amaçlı" dedi.

Lukaşenko'dan 'ilişkilerin düzelmesini istiyoruz' açıklaması

Diğer yandan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin Polonya'yla ilişkilerini iyileştirmek istediğini ifade etti.

Avrupa Birliği ve Varşova'yla ilişkileri onarmaya hazır olduklarını söyleyen Lukaşenko, "Onlar bizim insanlarımız, Slavlar, aptal değiller" diye konuştu. Polonya'nın ABD adına hareket ettiğini söyleyen Lukaşenko, bu durumun iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdığını kaydetti.

Lukaşenko'nun açıklamalarına Polonya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Pawel Jablonski'den yanıt geldi. Jablonski, Belarus'un ilişkileri onarmak için Polonya'nın ilettiği talepleri yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi.

Lukaşenko'nun açıklamalarına şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirten Jablonski, Belarus liderinin çağrısını "boş konuşma" olarak niteledi.

Yerel medyaya konuşan Jablonski, "Şu anda biz burada konuşurken, Polonya sınırına dönük saldırılar da yolda. Bunlar boş laflar, böyle açıklamaları duyuyoruz, ama bu sözlerin arkasında bir gerçeklik yok" dedi.

Geçtiğimiz yıl Belarus'ta "aşırıcılık" suçlamasıyla 8 yıl hapis cezası verilerek tutuklanan Polonyalı-Belaruslu gazeteci Andrzej Poczobut'un serbest bırakılması yönünde çağrı yapan Jablonski, "Sınırlarımıza saldırıları durdurun. Bunun dışında, Minsk nefret, saldırı, hibrit savaş kampanyasını yürütmeyi de durdurmalı" ifadelerini kullandı.

Polonya'nın sınıra ek asker gönderme kararı

Polonya, 1 Ağustos'ta Belarus'a ait 2 askeri helikopterin Bialowieza bölgesinde alçak uçuşla 2 kilometrelik sınır ihlali yaptığı iddiasıyla sınıra 10 bin ek asker konuşlandırma kararı almıştı.

Varşova hükümeti, ayrıca Rus paralı asker grubu Wagner'in Belarus'a geçtiğini ve Polonya sınırına doğru ilerlediğini öne sürüyor.

Bununla birlikte, Belarus ordusu, 5 gün önce Polonya ve Litvanya sınırları yakınında, "azami derecede gerçek savaş koşullarında" yapılan bir tatbikat düzenlemişti.

Belarus yönetimi, helikopterle sınır ihlali yapıldığına dair iddiaları yalanlamış ve Polonya'nın suçlamalarını "hurafe" olarak nitelemişti.

Polonya'nın 'Wagner sınıra ilerliyor' iddiası

Haziran ayında Rusya'da darbe girişiminde bulunan Wagner, girişimin başarısız olmasının ardından askerlerini Belarus'a çekmişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 100 savaşçıdan oluşan bir Wagner birliğinin Belarus'un kuzeybatı sınırında bulunan Grodno'ya doğru ilerlediğini ve durumun "gittikçe daha tehlikeli" hale geldiğini söylemişti.

Morawiecki, Wagner savaşçılarının göçmen kılığında Polonya'ya girebileceğini veya Belaruslu sınır muhafızı kılığında göçmenlerin sınırı geçmesine yardımcı olabileceğini öne sürmüştü.

Belarus Savunma Bakanlığı ise, Wagner askerlerinin Polonya sınırına 10 kilometre uzaklıkta bulunan Brestsky kampında bulunduğunu ve Belaruslu askerlere eğitim verdiğini kaydetmişti.

NATO'nun 'Suwalki Geçidi' endişesi

Batılı basın kuruluşlarında, Rusya'yla Belarus'un Polonya ve Litvanya sınırında bulunan Suwalki Geçidi'ne saldırı düzenleyebileceğine dönük iddialar ortaya atılıyor.

95 kilometre uzunluğundaki geçit, Belarus'la Rusya'ya ait toprak parçası Kaliningrad arasında bir bağlantı konumunda. Bazı Batılı askeri uzmanlar, NATO ülkeleriyle Rusya arasında bir çatışma çıkması durumunda bu geçidi ele geçirerek Baltık ülkelerinin NATO müttefikleriyle bağlantısını koparabileceğini düşünüyor.

Putin, Polonya’nın batı toprakları için 'Stalin’in Polonyalılara hediyesidir' demişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Kiev'e en çok destek veren ülkelerden olan Polonya'ya Belarus'a dönük politikalarından dolayı tepki göstermişti.

Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, bazı Doğu Avrupa liderlerinin, Ukrayna’da yaşanan trajediyi izlerken "ellerini ovuşturduklarını" kaydetmişti.

“Onların Belarus topraklarıyla ilgili hayalleri olduğunu da biliyoruz” diye devam eden Putin, şöyle devam etmişti:

“Nasıl bir politika izleyeceği Ukrayna rejiminin kendi bileceği iş, ancak Belarus’a karşı, yani onlarla oluşturduğumuz Birlik Devleti’ne karşı saldırganlık sergilemek, Rusya’ya karşı saldırganlık göstermek anlamına gelecektir. Buna da elimizdeki tüm imkanlarla yanıt verilecektir. O nedenle bu planları yapanların, planlarının sonuçlarını iyice düşünmeleri gerekir.”

Putin Polonya’nın şu anki topraklarına ilişkin de, “Polonya, Sovyetler Birliği sayesinde, Stalin’in sayesinde batıda önemli topraklar aldı. Almanya’nın topraklarından söz ediyorum. Bugünkü Polonya’nın batı toprakları, Stalin’in Polonyalılara hediyesidir. Varşova’daki dostlarımız bunu unutmuşa benziyor. Ancak bizler unutmadık” ifadelerini kullanmıştı.

İki ülke arasındaki gerilim artıyor

Belarus'un Batı komşularıyla ilişkileri, 2020'deki devlet başkanlığı seçimleri sırasında bozulmaya başlamıştı. Avrupa Birliği, Lukaşenko'nun karşısındaki adayları açıkça desteklemişti. Polonya, muhalefete en çok destek veren ülkelerden biri olmuştu.

Polonya, ayrıca Belarus'u 2021 yılından bu yana Ortadoğu ve Afrika'dan gelen göçmenleri Polonya sınırından geçirmeye çalışmakla suçluyor.

Polonya sınır muhafızlığı, geçtiğimiz yıl 16 bin, bu yıl ise 19 bin göçmenin sınırdan geçmeye çalıştığını kaydetti. Polonya hükümeti, Belarus'un bu hamlelerini "hibrit savaş" olarak niteledi.

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaş, Belarus'la Polonya arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine neden oldu.

Rusya'yla Belarus, son yıllarda birçok askeri mutabakata imza attı. Belarus, Ukrayna'ya dönük saldırıda Rus askerlerinin ülkeden geçmesine izin verirken, Rus nükleer füzelerini de topraklarında konuşlandırmaya müsaade etti.