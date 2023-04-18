Liste dışı kalmıştı: Erdoğan'ın 'Zehra Taşkesenlioğlu' planı ortaya çıktı

AKP’nin YSK’ye sunduğu milletvekili aday listesinin dışında kalan isimler arasında yer alan ve Sedat Peker’in ifşaatlarıyla gündeme gelen Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun liste dışı kalmasının asıl nedeni ortaya çıktı.

Gazete Pencere'den Hayri Demir'in haberine göre, Taşkesenlioğlu’nun üç dönem kuralına takıldığı için listede yer almadığı belirtilse de asıl gerekçenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanması durumunda Taşkesenlioğlu’nun Saray’da görevlendirilmesi ihtimali olduğu iddia edildi.

İddiaya göre, Peker’in ifşaatlarından sonra ismi sık sık gündeme gelen Taşkesenlioğlu’nun yeniden aday gösterilip gösterilmemesi konusu listeler açıklanmadan önce masaya yatırıldı. Taşkesenlioğlu’nun hem üç dönem kuralına takılması hem de isminin rüşvet iddialarıyla gündeme gelmesi nedeniyle yeniden aday gösterilmesine özellikle Erdoğan sıcak bakmadı.

Ancak seçimlerin kazanılması durumunda Cumhurbaşkanlığı’nda görevlendirilmesi noktasında bir karara varıldı. Bu durumu yakın çevresi ile de paylaşan Taşkesenlioğlu’nun seçimler sonrasında Saray'da danışman olarak görevlendirilebileceği bilgisini dillendirdiği öğrenildi.

Peker’in iddiaları neydi?

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, kardeşi olan AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini iddia etmişti. Taşkesenlioğlu’nun da Mine Tozlu’yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu’dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında “rüşvet” istendiğini öne sürmüş ve belge paylaşmıştı.

Peker’in iddialarında Taşkesenlioğlu’nun eski eşi Ünsal Ban da milyonlarca dolarlık rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Ban, gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Ancak Ban’ın tutuklanma gerekçesi rüşvet iddiası değil, Taşkesenlioğlu’nun videosunu Peker’e göndermek olmuştu.

Ban, bu davadan tahliye olsa da aynı gün farklı bir soruşturma kapsamında yeniden tutuklanmıştı.