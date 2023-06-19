Lise öğrencisinin intihar girişiminin arkasından cinsel istismar ve şantaj çıktı

İntihar girişiminde bulunurken çevredekiler tarafından kurtarılan 17 yaşındaki gence cinsel istismar, tehdit ve şantajda bulunan okul arkadaşı tutuklandı.

Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi’nde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Ş.İ., 17 haziran cumartesi günü tarihi Malabadi Köprüsü’nden atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Ş.İ., çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından Ş.İ. ifadesinde yaklaşık 1 yıldır liseden arkadaşı Faysal A.’nın cinsel istismar, tehdit ve şantajlarına maruz kaldığını söyledi.

DHA'nın haberine göre Faysal A. gözaltına alındı. Bütün suçlamaları reddeden Faysal A., çıkarıldığı mahkemece cinsel istismar, tehdit ve şantaj suçlarından tutuklandı.

Haber

Bir göçmen mezarlığı olarak Akdeniz