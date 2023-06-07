Lise öğrencisi Erdoğan afişine bıyık çizdiği için tutuklanmıştı: 'Bu rezalete son vereceksiniz!'

Mersin'de 16 yaşındaki lise öğrencisi, Erdoğan'ın fotoğrafına bıyık çizip küfür yazdığı gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklandı.

Lise öğrencisinin tutuklanmasına Türkiye Komünist Gençliği (TKG) tepki gösterdi. TKG'den yapılan paylaşımda "16 yaşında bir lise öğrencisi Erdoğan afişine bıyık çizdiği gerekçesiyle tutuklanıp hapse kondu. Her yurttaş istediği siyasetçiye istediği bıyığı çizme hürriyetine sahiptir. Bu rezalete son vereceksiniz!" denilirken, Leman'ın 6 Ocak 2015 tarihli Erdoğan karikatürlü bir kapağına da yer verildi.