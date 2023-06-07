Erdoğan afişine bıyık çizip küfür yazdığı iddia edilen liseli tutuklandı

Mersin'de 16 yaşındaki lise öğrencisi, Erdoğan'ın fotoğrafına bıyık çizip küfür yazdığı iddiasıyla 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı.

Haber Merkezi

Mersin'de seçim kampanyasında duvarlara asılan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişindeki fotoğrafına bıyık çizildiği ve küfürlü ifadelerin yazıldığını belirleyen polis çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre, çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri 16 yaşındaki lise öğrencisini gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan lise öğrencisi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 'kamu görevlisine hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından çocuğun tutuklanmasına karar verdi.

Haber

Fidan: Beklenti büyük ama…