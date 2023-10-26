Lions ve Yeditepe özel meslek okullarında çalışan emekçilerin maaşları ödenmiyor

Patronların Ensesindeyiz’e gelen ihbara göre Lions Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi okullarında temizlik ve servis hizmetleri veren Yakoss Turizm Anonim Şirketi çalışanlarına dönem başından beri maaşlarını ödemiyor.

İstanbul’da kamuya ait özel öğrencilerin gittiği devlet okullarına hizmet veren firma, dönem başından beri okullarda temizlik yapan çalışanlara ücretlerini ödemiyor. PE’ye ulaşan işçiler, Lions Özel Eğitim Meslek Okulu ve Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi gibi okullarda okuyan özel öğrencilere servis ve temizlik hizmeti sunan firmanın, çalışanlarının ücretlerini yatırmadığı gibi herhangi bir açıklama da yapmadığını belirttiler.

Şikayetlerinin bununla sınırlı olmadığını belirten işçiler, okulların tatile girdiği kış ve yaz dönemi periyotlarında da maaşlarını alamadıklarını ve tazminat haklarını da kaybettiklerini belirttiler. Geçtiğimiz yıllara göre yaşadıkları mağduriyetin arttığını belirten işçiler haklarının verilmesini istiyor.