CHP Antalya Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyesi Çetin Osman Budak, 23 Kasım 2021 tarihinde Sanayi Komisyonu’nda görüşülmesi beklenen torba kanundaki limanların özelleştirme sürelerinin uzatılmasını öngören madde için uyarılarda bulundu.

Budak, aralarında İskenderun, Mersin ve Antalya gibi Türkiye’nin en önemli limanlarının bulunduğu 20’den fazla limanın işletme sürelerinin 13 ila 19 yıl arasında uzatıldığına dikkat çekerek, elektrik faturalarındaki TRT payı kesintisinin sonlandırılmasını da içeren Torba Kanun Teklifi’ne eklenen bir madde ile 49 yıldan kısa süreliğine özelleştirilen limanların işletme sürelerinin ihalesiz uzatılmasının öngörüldüğünü belirtti.

‘Katarlılara Antalya liman kıyağı’

Budak, konuya dair yaptığı açıklamada “Bu teklifin öncelikli hedefi geçen sene Katarlılara devredilen Antalya Limanı. 1998 yılında işletme hakkı 30 yıllığına özelleştirilen limanın işletme süresi 2028 yılında sona erecek. Bu teklif yasalaşırsa Katarlı şirket 19 yıl daha, yani 2047 yılına kadar limanı işletme hakkına sahip olacak. Yandaş Limak, İskenderun Limanını 2061 yılına kadar işletebilecek. Torba Kanun’dan Katarlılara ve yandaşlara rant çıktı. Limanlar adrese teslim yandaşlara verilecek” dedi.

‘Ticaret savaşları liman savaşları hâline dönüştü’

Sözlerine, ‘ticaret savaşlarının artık liman savaşları hâlini aldığı’nın altını çizerek devam eden CHP Milletvekili Budak, Türkiye’nin Akdeniz’deki stratejik önemi en yüksek iki limanı olan Mersin ve Antalya limanlarının yabancı şirketlerin elinde olduğuna işaret etti.

Budak, “Antalya Limanı’nın geçen sene Katarlı şirkete devri sırasında, limanın işletme süresinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik sorularımız yanıtsız kalmıştı. Aslında Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belliydi. Katarlı firmanın Antalya Limanı’nın işletmesini 140 milyon dolar gibi bir bedelle 8 yıllığına devralmayacağını tahmin ediyorduk. Şimdi yapılmaya çalışılan yeni düzenleme ile, Katarlı firma Antalya Limanını 2047 yılına kadar işletilebilecek” diye konuştu.

En geç Haziran 2023’te genel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Budak sözlerini, “Bu limanlardan en erken işletme süresi dolacak olanların sözleşmeleri hali hazırda 2027’ye kadar devam edecek. Yangından mal kaçırır gibi bu sözleşmelerin uzatılmaya çalışması iktidarın, ülkenin geleceğinden ziyade, yandaşların geleceğini dikkate aldığını gösteriyor. Bizden sonrası tufan anlayışıyla kamunun elinde ne varsa haraç mezat yandaşlara aktarılıyor. Bu düzenleme AK Parti’nin kendilerinden sonra gelecek iktidarın iradesine de ipotek koymayı hedefliyor. Bu maddenin kanun teklifinden çıkarılması için hem komisyon görüşmeleri hem de Genel Kurul görüşmeleri süresince Anayasanın bize verdiği tüm yetkileri kullanacağız” diyerek noktaladı.