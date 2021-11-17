İşten çıkarılan liman işçilerinden eylem: 'Direne direne kazanacağız'

İzmir Aliağa'daki TCE EGE Konteyner Terminal İşletmeleri'nde çalışan ve Liman-İş Sendikası'nın işyerindeki örgütlenmesinin öncülüğünü yapan işçiler işten çıkarılırken, sendika savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Bugün Aliağa Limanı önünde basın açıklaması yapan işçiler, baskılara boyun eğmeyeceklerini duyurdu.

Liman İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Musa Kizir, 2019'da işyerindeki çoğunluğu almak için bakanlığa başvurduklarını ancak işverenin dava açtığını buna rağmen yetki davasını kazandıklarını söyledi. Mayıs 2021'de bakanlıktan yetki belgesi aldıklarını belirten Kizir, 1 hafta sonra 3 işçinin işten atıldığını kaydetti.

Kizir, "Arkadaşlarımızın sendikal faaliyetler nedeniyle atılmadığını söylediler. Performans dediler ama inanmadık. Kapalı kapılar ardından üye olamamları için işçiler tehdit edildi, e devlet bilgileri toplanmaya çalışıldı" diye konuştu.

Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ancak işten çıkarmaların devam ettiğini ifade eden Kizir, "Müzakerenin bittiği yerde mücadele başlar. Kimsenin anayasal hakkına tecavüz etmeyin" dedi.

Islıklarla yönetimi protesto eden işçiler, "Zafer direnen emekçinin olacak", "Sendika hakkımız söke söke alırız", "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.