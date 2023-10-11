Limak inşaatında hak mücadelesi: 6 işçi gözaltına alındı

Limak Holding’e bağlı Finans Merkez Bankası Şantiyesi'nde çalışan 6 inşaat işçisi, kıdem tazminatı ve fazla mesai ücretlerini alamadıkları için şantiyesinin girişini kapatarak eylem gerçekleştirdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) ile İnşaat ve Yol Sendikası'yla (Dev Yapı-İş) hareket eden işçilerin eylemine, şantiyedeki özel güvenlik görevlileri saldırdı. Daha sonra alana gelen polis tarafından işçiler gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 6 inşaat işçisinin yanı sıra 2 de sendika yöneticisi bulunuyor.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen işçilerin sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Limak Holding tarafından yapılan açıklamadaysa sorumlunun taşeron firmaya olduğu savunularak “İşçiler, alt yüklenici personelidir. Tüm ödemeleri alt yüklenici tarafından yapılmaktadır. Limak Holding’in, alt yükleniciye ödenmemiş borcu bulunmamaktadır” denildi.