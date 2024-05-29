Lima Seramik işçileri maaş alamıyor: İki yıl önce ‘kaçak işçi çalıştırmaktan polis baskını’ iddiası

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan Lima Seramik işçileri maaşlarını alamamaktan şikayetçi. Aylardır çalışan işçilerin sadece birkaç aylık maaş alabildiğini kaydeden işçiler, fabrika yönetimi tarafından oyalandıklarını söylüyor.

soL’a ulaşan eski bir Lima Seramik işçisi, iki yıl önce şirkete kaçak göçmen işçi çalıştırmaktan dolayı polis baskını gerçekleştirildiğini anlattı. Olay geçmişte basına yansımazken, Lima Seramik patronlarının olayı gizlemeye çalıştığı iddia ediliyor.

Ayşe* isimli bir Lima Seramik işçisiyle, fabrikada yaşananlar hakkında konuştuk. Ayşe, yaklaşık yirmi gün önce Lima Seramik’ten birkaç işçinin Monte Sera Seramik’e gönderildiğini söyleyerek, bazı işçilerin ücretsiz izne çıkarıldığını belirtti. Lima Seramik’te bazı bölümlerin hâlâ çalıştığını ifade eden Ayşe’nin fabrika hakkındaki en büyük şikâyeti maaşların geç yatırılması.

‘İki ay çalışıyoruz bir maaş ya alıyoruz ya alamıyoruz’

Sözlerine herkesin konuşmaktan korktuğuyla başlayan Ayşe, çalıştıkları zamanların maaşlarını alamadıklarını dile getirdi. “Kiminin üç aylık, kiminin dört aylık maaşı var içeride” diyen Ayşe, şunları kaydetti:

“Bizim bütün arkadaşlar konuşmak konusunda korkuyor. Durum şöyle, iki ay çalışıyoruz bir maaş ya alıyoruz ya alamıyoruz. Kiminin üç aylık, kimisinin dört aylık maaşı var içeride. Bu bahsettiğim durum bütün birimlerde var. Sendika vs. yok zaten, kimse niyetlenmiyor içeriye sendika almaya. Başta dediğim gibi herkes korkuyor.”

‘Maaşı düşünmekten başım ağrıyor’

İşçilerin gün boyu “Bu maaşlar ne olacak?” diye düşündüğünü belirten Ayşe, muhatap bulamadıklarını söyledi:

“Gün boyu konuşulan şey ‘Bu maaşlar ne olacak?’ Başım ağrıyor bu maaşı düşünmekten. ‘Çarşamba yatacak’, ‘Perşembe yatacak’ deyip duruyorlar. Sözde her çarşamba bizim maaşımız yatıyor ama yatmıyor, her çarşamba çarşafa dolanıyor anlayacağınız. Bir muhatap bulursak söyleyeceğiz, bakacağız ama bir şeyin düzeldiği yok.”

‘Orada çalışıp ücretini zamanında alabilen bir kişiyi bile tanımıyorum’

Ayşe, bazı işçilerin bıkıp işten ayrıldığını, dava açtığını söyledi. Dokuz ay önce ayrılıp dava açanların paralarını alamadığını söyleyen Ayşe, maaşların çoğunlukla zamanında verilmediğine dikkat çekti:

"Ben gireli bir yıla yakın zaman oldu, neredeyse altıncı aya gireceğim. Yedi ayın ücretini alabildim sadece. İşi bırakıp dava açanlar oldu, dokuz ay önce ayrılıp dava açanlar daha parasını alamadı. Gerçekten bütün işçiler zor durumda. Herkesin aklının bir köşesinde bu maaş meselesi var. Orada çalışıp ücretini zamanında alabilen bir kişiyi bile tanımıyorum ben."

Ayşe, Lima Seramik patronlarının işten atmayıp işçilerin istifa etmesini beklediklerini söyleyerek sözlerini noktaladı:

“İşten de atmıyorlar. İşçilerin bezip istifa etmesini bekliyorlar tazminat vermemek için. İstifa eden dava açıyor ama dediğim gibi, oradan da doğru düzgün bir sonuç çıkmıyor.”

*İşçinin ismi güvenliği için değiştirilmiştir.