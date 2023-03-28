Lice'de çocuğa işkence yapan 2 polise daha tutuklama kararı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki Y.D.’ye işkence yapanlar arasında olan emniyet amiri Aykut Oral ve bir polis hakkında itiraz üzerine tutuklama kararı verildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Lice'de 21 Mart’ta 14 yaşındaki Y. D.’yi zırhlı araca bindirerek işkence yapıp, Kürtlere küfür etmesini isteyen, İstiklal Marşı, Mehmetçik Marşı ve Gençlik Hitabeyi ezberlememesi halinde öldürülmekle tehdit ettikten sonra elleri ayaklarını bağlayarak bir dere bataklığında ölüme terk eden polislerden 2'si hakkında tutuklama istemiyle yakalama kararı verildi.

Serbest bırakılan Emniyet Amiri Aykut Oral ve polis Hayrettin Çakmak için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklama kararı verildi.