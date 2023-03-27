Lice'de 14 yaşındaki çocuğa işkence yapan 3 polis tutuklandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 21 Mart'ta Newroz kutlamalarından dönüşünde 14 yaşındaki Y.D.'yi kaçırıp işkence yapan 5 polis memurundan 3'ü tutuklandı.

Lice Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 komiser ile 4 polis memuru adliyeye sevk edildi.

Polislerden İsmail Akkuş, Emre Özcan ve Gökhan Bay çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı. 2 polis ise serbest bırakıldı.

Diyarbakır Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada sözkonusu 5 personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.



