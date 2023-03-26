Lice'de 14 yaşındaki çocuğa işkence: 5 polis görevden uzaklaştırıldı

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde 14 yaşındaki Y.D.’ye dönük işkenceye dair 5 gün sonra yaptığı açıklamada, 5 polisin gözaltına alındığını ve görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

'Bir komiser ve 4 polis gözaltına alınıp adli mercilere sevk edildi'

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada “Bazı basın yayın organlarında yer alan, Lice ilçemizde gerçekleştirilen Nevruz etkinliklerinde 5 personelimizin 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği yönündeki iddialar çarpıtmadır ve provokasyon amacı taşımaktadır. 21 Mart 2023 tarihinde 14 yaşındaki Y.D. isimli darba maruz kalan çocuk, il merkezindeki bir hastaneye başvurmuş, tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edilmiştir. Olayla ilgili Lice Cumhuriyet Savcılığı’nca aynı gün soruşturma başlatılmış, 25 Mart 2023 tarihinde Lice İlçe Emniyet Amirliği emrinde görevli bir komiser ve dört polis memuru gözaltına alınmış, ardından adli mercilere sevk edilmiştir. Ayrıca söz konusu 5 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olay tüm yönleri ile soruşturulmaktadır" denildi.