Libya'daki sel felaketi: Derne kentinde 11 bin 300 kişi öldü, 10 binden fazla kayıp var

Libya'da 10 Eylül'deki Daniel fırtınasında patlayan barajların sel suları altında kalan Derne kentindeki binlerce kayıp ailesinin endişeli bekleyişi devam ediyor.

Kentte çöken barajlarla birlikte evler ve araçlar enkaza dönerken, binlerce kişi de hayatını kaybetti.

Sel nedeniyle büyük yıkma uğrayan Derne kentinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya’daki sel felaketinden en fazla etkilenen Derne kentinde en az 11 bin 300 kişinin öldüğünü, 10 bin 100 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

'Türkiye de benzer tehditlerle karşı karşıya'

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (iklimBU) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Daniel fırtınasının nasıl ortaya çıktığını, Libya’daki sel felaketinin arka planını, Akdeniz’deki iklim değişikliğinin hava olaylarına etkisini, altyapı sorunlarına çözüm olarak alınabilecek önlemleri soL’a anlatmıştı. Türkeş, Türkiye’nin de benzer tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekmişti.

Bu tür fırtınaların Akdeniz’de oluşabilmesi için çok özel hava durumu tiplerinin gelişmesi ve bölgesel, meteorolojik, atmosferik koşulların hazır hâle gelmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Murat Türkeş, Daniel fırtınasını 'hibrit' bir fırtına sistemi olarak tarif etmişti.