Libya'da selden etkilenen bölgelerde bir yıl süreli OHAL ilan edildi

Libya'da sel yüzünden zarar gören tüm bölgelerde bir yıl süreyle OHAL ilan etme kararı alındı.

Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Hastalıklarla Mücadele Merkezi Müdürü Haydar es-Sayih, yaptığı yazılı açıklamada, gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Ülkenin doğusundaki Derne kentinde, içme suyuna kanalizasyon suyu karıştığını aktaran Sayih, bu nedenle 150 kişinin içme suyundan zehirlendiğini kaydetti.

Kentte içme suyunun tüketime uygun olmadığını, başka kaynaklara yönelmek gerektiği ifade eden Sayih, sel yüzünden zarar gören tüm bölgelerde bir yıl süreyle OHAL ilan etme kararı aldıklarını bildirdi.

Libya'daki sel felaketi: NATO'nun kanlı müdahalesi katliam getirdi

Akdeniz'de etkisini gösteren ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası başta Derna kenti olmak üzere birçok kentte büyük bir sel felaketine yol açtı.

Şimdiye kadar 6 bine yakın kişinin yaşamını yitirdiği felakette kayıpların sayısının 10 binin üzerinde olduğu belirtiliyor. Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne göre sel felaketinde şu ana kadar 6 bin kişi öldü, binlerce kişi kayıp.

Felaketin bu boyutta bir katliama yol açmasının nedeni Derna'nın yağmur sularını tutan iki barajın çökmesi sonucu bir kentin neredeyse tamamının sular altında kalması oldu.

Barajların yapılışının da çöküşünün de Kaddafi'ye yönelik ABD ve NATO saldırılarıyla bağı var. El-Bilad ve Bumansur barajları 1986 yılında Kaddafi döneminde inşa ediliyor. Aynı yıl ABD Trablus ve Bingazi'ye hava saldırıları düzenliyor.

2011'de Libya'ya dönük NATO saldırısının ardından ülke iç savaşa sürükleniyor ve Devlet Başkanı Muammer Kaddafi linç edilerek öldürülüyor. Kaddafi'nin devrilmesi sonrası bir zamanların en zengin Kuzey Afrika ülkesi olan ve bölgenin en büyük petrol sahasına sahip olan Libya Batı'da Trablus merkezli hükümet ile doğuda Tobruk merkezli rakip hükümet arasında bölünüyor.

Her biri farklı uluslararası aktörlerce desteklenen iki hükümetin idare ettiği Libya'da merkezi bir hükümetin yokluğu ve yıllarca süren iç savaş kamu hizmetlerine, yol inşaatına ve inşaat düzenlemelerine yapılan devlet yatırımlarını da azaltıyor.

İki barajın yıkılmasıyla gelen büyük katliam, dünyanın en büyük terör örgütü NATO'nun suçlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.