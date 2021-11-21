Libya'da alıkonulan 7 Türk vatandaşı ülkeye getirildi

Libya'nın doğusunda yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Katar İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışmalarıyla Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı, Türkiye'ye getirilen isimlerin İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay olduğunu aktardı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Libya ve Katar hükümetlerine teşekkür etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Libya’nın doğusunda alıkonulan 7 vatandaşımız, yürütülen yoğun temas ve çalışmaların neticesinde salimen yurda getirilmişlerdir.

Bu süreçte, vatandaşlarımızın durumu, Trablus Büyükelçiliğimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımız başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz ve kurumlarımız tarafından etkin bir eşgüdüm ve işbirliği içinde sürekli olarak takip edilmiş, vatandaşlarımızın salimen serbest kalmaları için yoğun gayret sarfedilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, yurda getirilen vatandaşlarımızla telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.

Vatandaşlarımızın serbest bırakılması sürecine katkı sağlayan tüm ilgili kurumlarımız başta olmak üzere Libya ve Katar hükümetlerine teşekkür ediyoruz."