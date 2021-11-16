Hulusi Akar: Libya'da yabancı güç değiliz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığına ilişkin açıklamada bulundu.

Akar, "Bir hususun iyi anlaşılması lazım. Biz Libya’da yabancı güç değiliz. Şu anda Libya’da istikrar adına bir gelişme varsa ve siyasi süreç başlamışsa bu Türkiye’nin katkılarıyla mümkün olmuştur. Libya makamları da bu gerçeği ifade etmektedir" dedi.

Afganistan, Azerbaycan ve Doğu Akdeniz gündemine ilişkin de konuşan Akar, şunları söyledi: