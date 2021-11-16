Hulusi Akar: Libya'da yabancı güç değiliz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığına ilişkin açıklamada bulundu.
Akar, "Bir hususun iyi anlaşılması lazım. Biz Libya’da yabancı güç değiliz. Şu anda Libya’da istikrar adına bir gelişme varsa ve siyasi süreç başlamışsa bu Türkiye’nin katkılarıyla mümkün olmuştur. Libya makamları da bu gerçeği ifade etmektedir" dedi.
Afganistan, Azerbaycan ve Doğu Akdeniz gündemine ilişkin de konuşan Akar, şunları söyledi:
- Tüm Afgan halkı için önemli olan Kabil Havaalanının işletilmesine yönelik çalışmalara Katar ile birlikte devam edilmektedir
- Artık Türkiye ve Azerbaycan’ın güvenlik meseleleri birbirinden ayrı düşünülemez bir seviyeye gelmiştir. Başta güvenlik olmak üzere hemen her alanda iş birliğimizi öngören 'Şuşa Beyannamesi' bu doğrultuda tarihi bir adımdır
- İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan’ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor.