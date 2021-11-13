İbrahim Kalın: Biz istikrar gücü olarak Libya'dayız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AFP'ye verdiği demeçte Libya ve Belarus konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, Türkiye’nin Libya’da “istikrar gücü” olarak bulunduğunu öne sürdü.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, Kalın, “Yabancı askerlerin Libya’dan çekilmesini en önemli konu olarak görmenin yanlış olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Libya’nın siyasi sürecinde, seçimlerde ve ekonomik konularda desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Kalın, “Bizim Libya’daki askeri varlığımız Libya ordusunu eğitme amacı taşıyor” diye konuştu. Kalın, “Biz istikrar gücü olarak Libyalı insanlara yardım etmek için oradayız. Güvenlik açısından önceliğimiz birleşik Libya Ulusal Ordusu’nun kurulmasına yardımcı olmak” dedi.

Belarus gündemi

İbrahim Kalın, Polonya-Belarus sınırındaki gelişmelere ilişkin de açıklamalarda da bulundu. Kalın, sınırda yaşananlar için Türkiye’yi ve Türk Hava Yolları’nı suçlamanın da “yanlış” olduğunu söylerken sınırda yaşanan göçmen krizi ile Türkiye’nin hiçbir ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü dün Belarus’a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının uçaklara alınmayacağını duyurmuştu.