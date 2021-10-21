Libya'da istikrar konferansı başladı: Tüm yabancı güçler çekilmeli

Libya'nın ev sahipliğinde, Türkiye dahil dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenen Libya İstikrar Girişimi Konferansı'ndan gelen açıklamalarda, Birleşmiş Milletler'in (BM) planına uygun şekilde seçimlerin zamanında düzenlenmesi ve tüm yabancı güçlerin çekilmesi vurgusu yapıldı.

'Tüm yabancı güçler Libya'dan çekilmeli'

Libya'nın 24 Aralık'ta düzenlemeye hazırlandığı genel seçimler öncesi evsahipliği yaptığı Libya İstikrar Girişimi Konferansı'nda yapılan ilk açıklamalar, seçimlerin belirlenen tarihte yapılması ve yabancı güçlerin çekilmesiyle dış müdahalenin sona ermesi yönünde.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir el Muhammed el Sabah, Arap Birliği'nin BM planı uyarınca seçimlerin 24 Aralık'ta düzenlenmesini ve BM kararları uyarınca tüm yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesini istediğini duyurdu.

BM'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis de "Tüm yabancı güçler Libya'dan çekilmeli" dedi.

BM Temsilcisi, seçimlerin Libya'nın askeri nizamının birleşmesinin yolunu açması gerektiğini belirtti.

Libya Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Libya'nın tüm toprakları üzerine egemenliğini tesis etmesi, bunun sağlanması için dış müdahaleye karşı caydırıcı eylemde bulunulması gerektiğini söyledi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, istikrara kavuşma sürecinin başladığını ve ulusal çözüme ulaşmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

Sputnik'in aktardığına göre seçimlerin zamanında düzenlenmesini desteklediğini belirten Dibeybe, seçimlere geniş katılım çağrısına "Tüm Libyalılar sonuca saygı göstermeli" çağrısını ekledi. Yıl sonunda devlet yetkilileri ve memurları için birleştirilmiş ödeme merkezi açıklayacağını duyuran Dibeybe, yasadışı göçle mücadeleye uluslararası destek de istedi.