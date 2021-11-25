Libya Seçim Komisyonu, Kaddafi'nin oğlunun adaylığını reddetti

Libya Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimleri öncesi adaylık başvuruları "kabul edilenler" ve "reddedilenler"in yer aldığı listeyi açıkladı.

Komisyonun adaylığını reddettiği 25 kişilik listede 2011'de devrilen eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi de yer aldı. Kaddafi'nin adaylığının reddedilmesinin gerekçesi, seçim yasasının "Cumhurbaşkanı'nın onur veya dürüstlüğünü zedeleyen bir suçtan mahkum olmaması"nı öngören maddesindeki şartları taşımaması olarak açıklandı.

Adaylığı kabul edilenlerin bulunduğu 73 kişilik listede, seçimlerde aday olmayacağı şartıyla geçici hükümetin başbakanı olan ancak adaylık başvurusunu yapan Abdülhamid Dibeybe de yer aldı. Komisyon ayrıca Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, eski Dışişleri Bakanı Fethi Başağa'nın adaylıklarını da kabul etti.

Komisyonun yayımladığı ön aday listesine itiraz yolu açık. 12 gün içinde yapılması gereken itirazların yargı tarafından karara bağlanmasının ardından kesin aday listesi yayımlanacak.