Dışişleri 7 Türk vatandaşının Libya'da serbest bırakıldığını açıkladı

Libya'nın doğusunda iki yıl önce alıkonulan yedi Türk vatandaşının serbest bırakıldığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, "Libya’nın doğusunda alıkonulan 7 vatandaşımız, yürütülen yoğun temas ve çalışmaların neticesinde salimen yurda getirilmişlerdir" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, vatandaşların durumunun Trablus Büyükelçiliği ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından sürekli olarak takip edildiği ve serbest kalmaları için "yoğun gayret sarf edildiği" belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, açıklamada "Vatandaşlarımızın serbest bırakılması sürecine katkı sağlayan tüm ilgili kurumlarımız başta olmak üzere Libya ve Katar hükümetlerine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.