Libya Dışişleri Bakanı bazı yabancı savaşçıların ülkeden ayrıldığını doğruladı

Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş Kuveyt'e yaptığı ziyaret sırasında düzenlediği basın toplantısında bazı yabancı savaşçıların Libya'dan ayrıldığına yönelik haberleri doğruladı.

"Haberler doğru" diyen Menguş bunun paralı askerlerin çekilmesinde "çok ılımlı bir başlangıç" olduğunu da sözlerine ekledi.

Menguş "Paralı askerlerin çıkması için daha geniş ve kapsamlı bir organizasyon arayışındayız" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mayıs ayında Trablus'a yaptığı ziyarette Menguş, Türkiye'yi "Libya'daki 20 binden fazla yabancı savaşçı ve paralı askerin, BM Güvenlik Konseyi kararları ışığında ülkelerine geri gönderilmeleri için işbirliği yapmaya" çağırmıştı.

2011'de NATO'nun saldırılarının ardından Muammer Kaddafi'nin devrilmesi sonrası iç savaşa sürüklenen Libya'da savaşan taraflar Libya Ulusal Ordusu ile Trablus merkezli hükümet arasında, ülkedeki yabancı savaşçıların üç ay içinde çekilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Taraflar BM arabuluculuğunda kurulan milli birlik hükümetine katılmıştı.

Ancak geçen haftalarda Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Trablus'taki birlik hükümetine verdiği güvenoyunu geri çekmişti.

Libya'da 24 Aralık'ta seçimlere gidilmesi planlanıyor.